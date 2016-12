foto Ansa Correlati FOTO

20:03

- Era una bomba a mano e non una caldaia, come era stato detto in un primo momento, la causa dell'esplosione nell'appartamento a Roma. Lo scoppio ha causato una vittima: un operaio romeno di 25 anni. Illesi gli altri due lavoratori stranieri che si trovavano insieme all'uomo. La granata, nascosta in uno zaino all'interno di uno sgabuzzino dell'abitazione, apparteneva al padrone di casa, un ex militare di 53 anni. L'uomo è stato arrestato.