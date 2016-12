foto Ansa 15:35 - Sarà beato don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993. Benedetto XVI ha infatti autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto relativo al martirio di Puglisi perché ucciso "in odio alla fede". Il sacerdote venne ucciso dalla mafia nel giorno del suo 56esimo compleanno davanti al portone di casa a causa del suo costante impegno evangelico nel quartiere Brancaccio di Palermo. - Sarà beato don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993. Benedetto XVI ha infatti autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto relativo al martirio di Puglisi perché ucciso "in odio alla fede". Il sacerdote venne ucciso dalla mafia nel giorno del suo 56esimo compleanno davanti al portone di casa a causa del suo costante impegno evangelico nel quartiere Brancaccio di Palermo.

Il riconoscimento del martirio, che il Papa ha decretato nell'udienza al prefetto per le Cause dei santi card. Angelo Amato, indica che la causa di beatificazione si è conclusa positivamente e che presto don Puglisi sarà elevato all'onore degli altari. Il sacerdote pagò con la vita il suo impegno nel quartiere controllato dalla criminalità organizzata, che, il 15 settembre 1993, lo freddò davanti al portone di casa, intorno alle 20.45, in piazza Anita Garibaldi.



Le indagini chiarirono che i mandanti dell'omicidio furono i capimafia Filippo e Giuseppe Graviano. Quest'ultimo fu condannato all'ergastolo il 5 ottobre 1999, mentre il fratello Filippo, dopo l'assoluzione in primo grado, fu condannato in appello all'ergastolo il 19 febbraio 2001. Condannati all'ergastolo dalla Corte d'assise di Palermo anche Gaspare Spatuzza, Nino Mangano, Cosimo Lo Nigro e Luigi Giacalone, gli altri componenti del commando che aspettò sotto casa il prete.