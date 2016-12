Lettere di Lusi, scetticismo in Procura

foto LaPresse Correlati Lusi consegna ai Gip 2 lettere di Rutelli 17:53 - Il tentativo di coinvolgimento degli ex vertici della Margherita da parte di Luigi Lusi non appare credibile per gli inquirenti romani, che indagano sulla sottrazione di almeno 25 milioni di euro dalle casse del partito. La Procura non intende infatti riascoltare il senatore né convocare Francesco Rutelli. Per ora è esclusa una possibile iscrizione nel registro degli indagati dell'ex presidente della Margherita. - Il tentativo di coinvolgimento degli ex vertici della Margherita da parte di Luigi Lusi non appare credibile per gli inquirenti romani, che indagano sulla sottrazione di almeno 25 milioni di euro dalle casse del partito. La Procura non intende infatti riascoltare il senatore né convocare Francesco Rutelli. Per ora è esclusa una possibile iscrizione nel registro degli indagati dell'ex presidente della Margherita.

Non ci sono prove di uso illecito di fondi da parte di altri"

Le accuse che Luigi Lusi ha rivolto ad alcuni dirigenti della Margherita, in particolare a Rutelli, non hanno convinto i magistrati che hanno assistito alle oltre sette ore di interrogatorio di garanzia. La documentazione da lui presentata non consente allo stato di ritenere che ci siano prove sull'utilizzo illecito di soldi pubblici da parte di altri, mentre proprio lui ha ammesso di essersi appropriato di cospicue somme. I pm nutrono il sospetto che il senatore stia giocando una partita più politica che giudiziaria e che il coinvolgimento di altri non sia supportato da elementi penalmente rilevanti. "Non c'è niente di strano - fanno notare a piazzale Clodio - nel fatto che il presidente della Margherita scriva al suo tesoriere o dia disposizioni in merito a come distribuire le risorse, ammesso che ciò sia avvenuto. Se questo rientra nella normale attività politica, non c'è nulla di anomalo".



Immobili acquistati con i soldi del partito

Del resto, era noto a tutti che Rutelli si fidasse del suo tesoriere, prima che scoppiasse lo scandalo degli oltre 23 milioni di euro spariti dalle casse del disciolto partito. Ma pensare che abbia acquistato alcuni immobili (a Capistrello, in via Monserrato e la villa di Genzano dove risiedeva) per il partito sembra un po' improbabile agli inquirenti. Soprattutto se si confronta questa versione con Giovanna Petricone, moglie del senatore, che ai pm ha raccontato che il marito aveva comprato le case con i soldi del partito per scopi personali e per garantirsi un futuro (non necessariamente politico), visto che la Margherita era ormai in liquidazione.



Improbabile iscrizione di Rutelli nel registro degli indagati

Al momento una convocazione di Rutelli a piazzale Clodio è ritenuta "non prioritaria", così come "non necessario" appare un nuovo interrogatorio di Lusi. Analogamente viene esclusa una iscrizione di Rutelli sul registro degli indagati come atto dovuto.



Rutelli annuncia querela per diffamazione

Francesco Rutelli ha annunciato intanto che domani presenterà, presso la Procura della Repubblica di Roma, una circostanziata denuncia penale per calunnia nei confronti di Luigi Lusi, a seguito delle "mostruose e grossolane calunnie" riportate da diversi organi di stampa.



Domiciliari Lusi, orientamento negativo

Sulla concessione dei domiciliari di Lusi, che i suoi difensori intendono richiedere, gli inquirenti inoltre sarebbero orientati a esprimere un parere negativo.



Riscontri sulla corrispondenza Lusi-Rutelli

Al momento la Procura di Roma ha intenzione di cercare dei riscontri sulla documentazione fornita dal senatore sabato nel corso del suo interrogatorio di garanzia. Della corrispondenza tra Lusi e Rutelli le indagini potrebbero approfondire sull' appunto autografo dell'ex presidente della Margherita destinato a Lusi, che risale al 2009 ovvero a quando il partito era ormai sciolto. In questo appunto, poche righe scritte a mano, Rutelli descriverebbe un meccanismo di distribuzione dei fondi tra le varie correnti. Piu' dettagliate invece le due mail indirizzate a Lusi nelle quali in dieci pagine il patto 60%-40% verrebbe meglio esplicitato.