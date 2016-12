foto Da video

- Sono stati arrestati i due uomini che nel luglio del 2011 rapinarono l'incasso del "Museo Archeologico Palatino" di Roma. Dopo un anno d'indagini i carabinieri hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza a carico di pregiudicati. In manette anche un uomo che all'epoca lavorava all'interno del museo e che fu il basista. I rapinatori, armati di pistola, fecero irruzione nel museo di via di San Gregorio vestiti in giacca e cravatta.