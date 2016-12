Lusi consegna ai Gip due lettere di Rutelli

foto LaPresse 00:49 - Nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia del senatore Luigi Lusi davanti al gip di Roma, è stata prodotta anche una documentazione che riguarda in particolare due lettere di Francesco Rutelli all'ex tesoriere e due mail, 10 pagine in tutto, del senatore all'ex presidente della Margherita. Le missive di Rutelli dirette a Lusi farebbero riferimento ad alcuni meccanismi relativi a fondi e finanziamenti. - Nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia del senatore Luigi Lusi davanti al gip di Roma, è stata prodotta anche una documentazione che riguarda in particolare due lettere di Francesco Rutelli all'ex tesoriere e due mail, 10 pagine in tutto, del senatore all'ex presidente della Margherita. Le missive di Rutelli dirette a Lusi farebbero riferimento ad alcuni meccanismi relativi a fondi e finanziamenti.

"Rutelli rimproverò Lusi di aver restituito rimborsi Ue per spese non effettuate"

Tra i documenti consegnati ieri dall'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi ai magistrati ci sarebbe una lettera in cui Francesco Rutelli lo rimprovererebbe per aver restituito al parlamento europeo alcuni rimborsi avuti e non spesi dal Partito Democratico Europeo, del quale Lusi era tesoriere. Rutelli, in sostanza, avrebbe scritto a Lusi di non condividere la sua scelta "fatta per paura". Ora il carteggio è al vaglio degli inquirenti ma, secondo una prima valutazione, non sarebbe penalmente rilevante.



Nelle sette ore di faccia a faccia con i magistrati, Lusi ha dichiarato di essere stato diligente e inflessibile fino al 2007, epoca successiva allo scioglimento della Margherita. Poi i suoi controlli - ha precisato - sono stati più formali. E Rutelli - avrebbe detto ancora il senatore nell'interrogatorio di garanzia - gli avrebbe chiesto di diminuire la liquidità del partito investendo in immobili e creando una cassa autonoma con investimenti fiduciari.



Rutelli: Menzogne di un ladro e claunniatore

"Molta stampa continua a dare credito al ladro, ingannatore e calunniatore, evidentemente ignara di doveri deontologici e giuridici. Qualunque cosa dica, in qualunque modo si contraddica, qualunque calunnia profferisca, Lusi ottiene titoli distruttivi per l'onorabilità di persone perbene. Egli non è credibile? La verità finisce comunque schiacciata sotto le menzogne del calunniatore. Egli sa di poter diffamare e mentire: le sue palesi menzogne saranno comunque amplificate. Il suo percorso di uomo libero si è fermato. Ma quanto a lungo durerà il tormento delle sue vittime?". Lo afferma in una nota l'ex leader della Margherita Francesco Rutelli in merito all'ex tesoriere Luigi Lusi.