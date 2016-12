foto LaPresse

23:24

- "Luigi Lusi ha spiegato come funzionava il sistema. Adesso sarà la Procura a fare i dovuti riscontri". Lo hanno dichiarato gli avvocati Luca Petrucci e Renato Archidiacono al termine dell'interrogatorio di garanzia cui è stato sottoposto l'ex tesoriete della Margherita. Ai magistrati Lusi ha detto che "tutti gli investimenti immobiliari dal 2007 in poi li ho fatti per conto della corrente rutelliana. C'era un preciso patto fiduciario".