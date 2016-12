foto LaPresse Correlati Lusi, da Senato ok ad arresto

Lusi fa nomi e cifre 01:57 - Si è concluso, dopo sette ore e mezza, l'interrogatorio di garanzia, nella sala colloqui del carcere di Rebibbia, di Luigi Lusi. Il senatore è accusato dell'ammanco di oltre 23 milioni di euro dalle casse della Margherita, di cui era il tesoriere. "Ha detto ai magistrati come funzionava il sistema. Sarà ora la Procura a fare i dovuti riscontri", così i legali del senatori. - Si è concluso, dopo sette ore e mezza, l'interrogatorio di garanzia, nella sala colloqui del carcere di Rebibbia, di Luigi Lusi. Il senatore è accusato dell'ammanco di oltre 23 milioni di euro dalle casse della Margherita, di cui era il tesoriere. "Ha detto ai magistrati come funzionava il sistema. Sarà ora la Procura a fare i dovuti riscontri", così i legali del senatori.

"L'interrogatorio - hanno aggiunto gli avvocati Luca Petrucci e Renato Archidiacono- è stato completo, Lusi ha risposto a tutte le domande ed è sereno". Al gip Simonetta D'Alessandro, magistrato che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, Lusi ha consegnato anche una documentazione che si era portato direttamente a Rebibbia quando si è costituito.



"Investimenti per conto della corrente rutelliana"

"Tutti gli investimenti immobiliari che ho fatto dal 2007 in poi li ho fatti per conto della corrente rutelliana, c'era un preciso patto fiduciario". Questo uno dei passaggi del lungo interrogatorio del senatore. Lusi ha precisato che "dal 2001 al 2007" il controllo che operava sui bilanci del partito era "regolare e rigoroso e riguardava una verifica accurata di tutte le entrate e le uscite".



Dal 2007 in poi, ovvero da quando il partito si scioglie, ha precisato Lusi davanti al gip, il suo controllo operato sui bilanci "è stato solo un controllo formale e non riguardava le entrate e le uscite", dunque "era meno accurato".



L'ex tesoriere ha ricordato il patto spartitorio 60-40, del quale aveva già parlato durante l'interrogatorio con i magistrati romani, ma ha aggiunto "che tutti gli investimenti immobiliari" da lui fatti, tracciabili e riconducibili appunto alla sua persona "sono stati fatti per conto della corrente rutelliana e in virtù di un patto fiduciario con tale corrente per fare rientrare i soldi in questa maniera".



Il senatore avrebbe anche ammesso che in questo meccanismo di gestione poco accurata dei bilanci si sarebbe anche lui appropriato di somme di denaro. Ma ha più volte sottolineato che la stragrande maggioranza degli acquisti di immobili sono stati fatti proprio in virtù del patto con la corrente del'ex presidente Dl Rutelli.



E' slittata, infine, alla prossima settimana la presentazione dell'istanza di revoca della misura cautelare che i difensori, in un primo momento avevano in animo di fare in giornata.



Legale Margherita: "Lusi faccia i nomi"

"La corrente rutelliana, di cui parla Lusi, non è né un nome né un cognome. Il senatore abbia il coraggio di fare i nomi una volta per tutte e dire chi, dove, come, quando e perché, avrebbe compiuto queste sottrazioni di denaro dalle casse della Margherita". L'avvocato Titta Madia, legale del disciolto partito, ha smentito ancora una volta l'esistenza di un patto fiduciario per consentire al senatore di operare investimenti immobiliari con i soldi della Margherita. "E poi Lusi si metta d'accordo una volta per tutte - ha concluso l'avvocato Madia - con sua moglie, Giovanna Petricone, che ai pm aveva dichiarato che suo marito si era appropriato dei soldi della Margherita per suoi scopi personali, non certo per soddisfare pretese correntizie altrui".



Rutelli: "Lusi vuole fare la fine di Igor Marini"

"Se è vero che ha detto di aver concordato con la 'corrente rutelliana' le operazioni di ladrocinio a beneficio personale e dei suoi familiari, significa che Lusi vuol fare la fine di Igor Marini. E' fuori di testa". Così Francesco Rutelli commenta le indiscrezioni dopo l'interrogatorio di Lusi a Rebibbia. "Marini - viene ricordato in una nota - fu condannato a 10 anni di carcere anche per calunnia" a danno di Rutelli.