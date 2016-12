foto Ansa Correlati Il Gay Pride tra striscioni e personaggi 18:34 - "Vogliamo tutto". Con questo striscione si è aperto il corteo del Gay Pride, con la sfilata a cui sono accorse migliaia di persone nelle vie del centro di Roma. La manifestazione, partita da piazza della Repubblica, si è snodata fino a via Cavour. In apertura dell'evento una "frecciatina" al mondo del calcio e alle dichiarazioni di Cassano: due ragazzi con la maglia della Nazionale e un pallone hanno posato baciandosi sulla fontana della piazza. - "Vogliamo tutto". Con questo striscione si è aperto il corteo del Gay Pride, con la sfilata a cui sono accorse migliaia di persone nelle vie del centro di Roma. La manifestazione, partita da piazza della Repubblica, si è snodata fino a via Cavour. In apertura dell'evento una "frecciatina" al mondo del calcio e alle dichiarazioni di Cassano: due ragazzi con la maglia della Nazionale e un pallone hanno posato baciandosi sulla fontana della piazza.

E la colonna sonora della canzone dei Queen "I want it all" ha accompagnato la parata dell'orgoglio gay. Alla manifestazione, come di consueto, molte maschere, travestimenti, colori e slogan. "Vogliamo tutto - spiega Andrea Berardicurti del circolo Mario Mieli - gli stessi diritti delle coppie etero. Non ci accontentiamo di Pacs e unioni civili, puntiamo dritti al matrimonio e i partiti devono saperlo: se vogliono i voti della comunità devono accogliere le nostre richieste senza se e senza ma". Tra i carri presenti, 20 in tutto, spicca quello del comitato organizzatore, un autobus inglese a due piani con il logo della manifestazione.



Aurelio Mancuso di Equality Italia gli ha fatto eco: "A Roma c'è un tema in più che riguarda le aggressioni omofobe, più forti e virulente. C'è una diretta responsabilità dell'amministrazione Alemanno che ha abbandonato Roma a se stessa". In tantissimi hanno partecipato alla sfilata. Gli organizzatori assicurano: "Siamo in 150mila".



Paola Concia: "Non avendo niente, vogliamo tutto"

"Lo slogan di quest'anno non poteva che essere questo. Non avendo niente, vogliamo tutto. In vent'anni in Italia non si è fatto niente e ora ci si deve adeguare, tutto di un botto, alla civiltà", ha detto la deputata del Pd, Paola Concia, presente al Gay Pride. A chi le chiedeva se muovesse per questo critiche al suo partito, Concia risponde: "Le faccio tutti i giorni. Sto facendo una battaglia nel mio partito come nella società affinché si facciano promotori del cambiamento".