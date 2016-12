Roma, donna azzannata da pitbull: è grave

foto Ap/Lapresse 14:36 - Una donna di 50 anni è in gravi condizioni dopo essere stata azzannata in strada da un pitbull lasciato incustodito. L'episodio è avvenuto a Lariano, vicino a Roma. La donna stava passeggiando con il suo cagnolino quando il pitbull si è avventato sull'animale sbranandolo e uccidendolo, e poi ha azzannato la cinquantenne. - Una donna di 50 anni è in gravi condizioni dopo essere stata azzannata in strada da un pitbull lasciato incustodito. L'episodio è avvenuto a Lariano, vicino a Roma. La donna stava passeggiando con il suo cagnolino quando il pitbull si è avventato sull'animale sbranandolo e uccidendolo, e poi ha azzannato la cinquantenne.

Sono dovuti intervenire i Carabinieri di Lariano, che hanno finalmente immmobilizzato il pitbull, non prima che questi riuscisse a mordere anche un militare. La donna ha riportato lesioni gravi, ed è ricoverata in codice rosso. I proprietari del pitbull saranno denunciati: l'animale rimasto solo in casa, era riuscito a liberarsi e a raggiungere la strada.