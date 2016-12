Oggi nuvolosità sparsa ma irregolare al Nord, intervallata cioè da ampie zone soleggiate, con il rischio di qualche temporale sulle Alpi centro-orientali più probabili tra rilievi lombardi orientali, Trentino Alto Adige e Friuli. Giornata nel complesso soleggiata al Centrosud con soltanto un po’ di nuvole in sviluppo lungo l’Appennino e un po’ di nuvolosità innocua addossata al versante tirrenico della Calabria.Temperature in calo al Nord con valori pomeridiani per lo più tra 26 e 29 gradi. Al Centrosud si toccheranno ancora valori di 33-34 gradi ma con una attenuazione dell’afa. Venti settentrionali per lo più di debole intensità.

Domenica residua nuvolosità su Alpi e regioni di Nordovest con qualche temporale o rovescio pomeridiani su Alpi lombarde, Dolomiti e Appennino emiliano. Soleggiato su Venezie, regioni del Centrosud e Isole maggiori, a parte un po’ di nuvolosità nel pomeriggio lungo l’Appennino. Temperature e afa in ulteriore lieve attenuazione al Centrosud.