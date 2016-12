Usura, Baldini: non pagai interessi a Sergione

foto LaPresse 08:07 - Marco Baldini, il conduttore radiofonico amico di Fiorello, non pagò interessi per il prestito di 4mila euro per pagare un debito di gioco. Lo ha confermato lui stesso all'udienza del processo nei confronti di Giuseppe De Tomasi, detto "Sergione", ritenuto dagli inquirenti romani un personaggio che è stato vicino alla banda della Magliana. Per la procura di Roma, Baldini è una delle vittime eccellenti del giro di usura gestito da Sergione. - Marco Baldini, il conduttore radiofonico amico di Fiorello, non pagò interessi per il prestito di 4mila euro per pagare un debito di gioco. Lo ha confermato lui stesso all'udienza del processo nei confronti di Giuseppe De Tomasi, detto "Sergione", ritenuto dagli inquirenti romani un personaggio che è stato vicino alla banda della Magliana. Per la procura di Roma, Baldini è una delle vittime eccellenti del giro di usura gestito da Sergione.

"Conosco Sergio dal 2006 - ha aggiunto Baldini - qualche volta andavo a casa, insomma con lui c'era un rapporto di amicizia". Il conduttore ha poi ricordato che tentò, invano, di far inserire la nipote di De Tomasi nella trasmissione "Chi ha incastrato Peter Pan?" così come il proposito di far incidere un disco allo stesso Sergione.



Il nome di De Tomasi è legato alla vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi in quanto fu lui, secondo quanto accertato dagli inquirenti, a telefonare, il 28 giugno 1983, a casa dello zio della ragazza. La figlia di "Sergione", Arianna De Tomasi, è stata condannata recentemente a 5 anni e sei mesi di reclusione in quanto considerata al vertice dell'organizzazione di usurai.