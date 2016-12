foto LaPresse Correlati Sole e caldo torrido fino a venerdì

14:42 - La protezione civile di Roma si sta preparando ad affrontare l'allarme rosso per l'ondata di caldo che colpirà domani la Capitale: il massimo livello di rischio è atteso per le 14, con 33 gradi e una temperatura percepita di 35. Nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 16 squadre di volontari saranno presenti con bottiglie d'acqua presso i Musei Vaticani e nelle stazioni delle metropolitane di Piramide, Rebibbia e Anagnina.

Ministero della Salute attiva un numero verde

Il piano operativo predisposto dalla Regione Lazio riguarda in particolare le persone anziane. A livello nazionale, invece, il ministero della Salute ha avviato l'operazione "Estate sicura". Dalle 14 di mercoledì e tutti i giorni dalle 8 alle 18, compreso il sabato e la domenica, sarà attivo il numero gratuito nazionale 1500 che fornirà direttamente ai cittadini informazioni e consigli su come difendersi dal caldo e indicazioni sui servizi attivati a livello locale, in particolare per fornire supporto alle persone anziane e agli altri soggetti che soffrono di più l'aumento delle temperature.



Stato di emergenza in Umbria

La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha firmato l'ordinanza per la dichiarazione dello stato di "emergenza calore" da oggi a venerdì. Comuni ed Asl - riferisce la Regione - devono avviare ogni iniziativa per prevenire e monitorare eventuali danni gravi alla salute. Nello specifico andranno attivati i servizi necessari alla salvaguardia della popolazione, eventuali trasferimenti negli ambienti già individuati delle persone a rischio, la sorveglianza e l'assistenza ai soggetti non trasferiti ma comunque a rischio e l'organizzazione della protezione individuale e collettiva.