foto Ansa

07:42

- Ventotto ordinanze di custodia cautelare in carcere già eseguite e sette in corso d'esecuzione: questo il primo parziale bilancio di una vasta operazione congiunta dei carabinieri e della Gdf condotta tra Viterbo, Roma e Matera. Nel corso del maxi blitz sono state eseguite anche una settantina di perquisizioni. L'operazione, denominata "Vito", dal nome del furgoncino usato dall'organizzazione per trasportare gli stupefacenti.