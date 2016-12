Caldo, è allerta da bollino rosso

19:29

- Con l'arrivo in Italia dell'anticiclone Scipione, l'allerta ondate di calore sale per le prossime 72 ore. Il ministero della Salute segnala infatti "bollino rosso" per sette città: Roma, Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone, Perugia e Brescia. Le giornate più calde saranno quelle di mercoledì 20 e giovedì 21, poi la situazione sarà mitigata dall'arrivo di qualche temporale sulle Alpi. Il caldo persisterà invece al Centro-Sud fino a sabato.