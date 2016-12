Calcioscommesse, sanzionate 21 squadre

foto LaPresse Correlati Il nuovo scandalo calcioscommesse 11:49 - L'Albinoleffe dovrà scontare 15 punti di penalizzazione nel campionato di Lega Pro per la stagione 2012/13. E' quanto ha deciso la commissione disciplinare per la vicenda calcioscommesse. Il Pescara dovrà scontare 2 punti di penalizzazione in Serie A, mentre la penalità inflitta al Novara in serie B è di 4 punti. Su fronte giocatori, Mario Cassano, Luigi Sartor, Alessandro Zamperini e Nicola Santoni sono stati squalificati per 5 anni. - L'Albinoleffe dovrà scontare 15 punti di penalizzazione nel campionato di Lega Pro per la stagione 2012/13. E' quanto ha deciso la commissione disciplinare per la vicenda calcioscommesse. Il Pescara dovrà scontare 2 punti di penalizzazione in Serie A, mentre la penalità inflitta al Novara in serie B è di 4 punti. Su fronte giocatori, Mario Cassano, Luigi Sartor, Alessandro Zamperini e Nicola Santoni sono stati squalificati per 5 anni.

Cinque anni di stop per 5 giocatori

La Commissione disciplinare nazionale, presieduta da Sergio Artico, ha inflitto una squalifica per cinque anni, "con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc", a Mario Cassano, Luigi Sartor, Nicola Santoni e Alessandro Zamperini accogliendo in pieno le richieste di Palazzi.



Confermate dunque le richieste di radiazione. Zamperini paga "il ruolo di rilievo assunto nell'associazione a delinquere, la effettuazione di scommesse illecite e la partecipazione all'illecito sportivo relativo alla gara Cesena-Gubbio"; Cassano "la violazione plurima degli articoli 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva"; Sartor "la sua funzione di collegamento con gli asiatici"; Santoni "la pluralità degli illeciti commessi".



Tra gli altri calciatori squalificati ci sono anche Roberto Colacone (4 anni), Alberto Comazzi (4 anni), Federico Cossato (3 anni e 6 mesi), Filippo Cristante (3 anni), Vincenzo Italiano (3 anni), Salvatore Mastronunzio (4 anni), Marco Paoloni (4 anni), Vincenzo Santoruvo (6 giornate di gara da scontarsi nella stagione 2012/13), Daniele Vantaggiato (3 anni) e Nicola Ventola (3 anni e 6 mesi).



Le sanzioni per i club

Ascoli: penalizzazione di 1 punto da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di 20.000 euro.



Livorno Calcio Spa: applicazione della ammenda di 15.000 euro.



Atalanta Bergamasca: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di 25.000 euro;



Frosinone Calcio Srl: applicazione ex art. 23 CGS della penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.



Modena FC Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;



Us Cremonese Spa: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di 30.000 euro;



Us Grosseto Fc Srl: applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 con ammenda di 40.000 euro.



U.C. Albinoleffe Srl: penalizzazione in classifica di punti 15 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 90.000 euro;



A.C. Ancona Spa: penalizzazione in classifica di punti 8 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;



U.S. Avesa H.S.MU.: penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 200 euro;



Delfino Pescara 1936: penalizzazione in classifica di punti 2 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13.



Empoli F.B.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;



A.C. Monza Brianza 1912: penalizzazione in classifica di punti 5 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;



Novara Calcio Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 35.000 euro;



Padova Calcio Spa: penalizzazione in classifica di punti 2 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;



Piacenza F.C. Spa: penalizzazione in classifica di punti 11 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13 e ammenda di 70.000 euro.



Ravenna Calcio Srl: penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13;



Reggina Calcio Spa: penalizzazione in classifica di punti 4 da scontarsi nella stagione agonistica 2012/13; U.C.



Sampdoria Spa: ammenda di 50.000 euro;



A.C. Siena Spa: ammenda di 50.000 euro;



Spezia Calcio Srl: ammenda di 30.000 euro.