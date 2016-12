Roma, un Suv investe e uccide due pedoni

foto Ansa 11:42 - Un Suv ha investito e ucciso due pedoni nelle strade del centro di Latina, intorno alle 8 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, condotto da un 21enne, è uscito di strada dopo essersi scontrato con un pullman del Cotral, che stava attraversando un incrocio. Per l'uomo e la donna, che in quel tragico istante si trovavano sul marciapiede, non c'è stato nulla da fare: entrambi sono morti sul colpo. - Un Suv ha investito e ucciso due pedoni nelle strade del centro di Latina, intorno alle 8 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, condotto da un 21enne, è uscito di strada dopo essersi scontrato con un pullman del Cotral, che stava attraversando un incrocio. Per l'uomo e la donna, che in quel tragico istante si trovavano sul marciapiede, non c'è stato nulla da fare: entrambi sono morti sul colpo.

Il tragico incidente è avvenuto tra le vie Villafranca e Cavatta, a due passi dal centro della cittadina. Le vittime del Suv sono un uomo di 83 anni e una donna di 76. Il conducente dell'auto e quello del pullman sono stati entrambi sottoposti all'alcotest a cura degli agenti della Polizia stradale di Latina, giunti sul posto dopo l'incidente. Ancora però non si conosce l'esito dell'esame.



La dinamica

Secondo la ricostruzione degli agenti il pullman ha attraversato l'incrocio tra via Villafranca e via Romagnoli, andandosi a scontrare contro il Suv, che proveniva da una traversa a destra. Il conducente del fuoristrada ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbandare sul marciapiede, dove ha investito i due pedoni, fermi sul lato della strada.