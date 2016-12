Orlandi, De Pedis traslato da Sant'Apollinare

foto Ansa 09:40 - E' stato traslato dalla basilica di Sant'Apollinare, a Roma, il corpo di Enrico De Pedis, il boss della Magliana il cui nome è stato coinvolto nella vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi. La moglie e i fratelli del boss sono entrati nella chiesa intorno alle 7 di stamattina, passando da una porta laterale e la bara di zinco è stata portata all'esterno intorno alle 8, per essere caricata su un furgoncino delle pompe funebri. - E' stato traslato dalla basilica di Sant'Apollinare, a Roma, il corpo di Enrico De Pedis, il boss della Magliana il cui nome è stato coinvolto nella vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi. La moglie e i fratelli del boss sono entrati nella chiesa intorno alle 7 di stamattina, passando da una porta laterale e la bara di zinco è stata portata all'esterno intorno alle 8, per essere caricata su un furgoncino delle pompe funebri.

Il corpo di De Pedis era stato tumulato nella cripta della basilica per desiderio della famiglia e dopo aver ricevuto il nulla osta dell'allora vicario di Roma cardinale Poletti.



De Pedis morì in una sparatoria a Campo dei Fiori il 2 febbraio 1990. Il suo nome entrò nella vicenda Orlandi a seguito di una telefonata giunta nel 2005 alla trasmissione "Chi l'ha visto", che suggeriva di andare a vedere chi fosse sepolto nella cripta di Sant'Apollinare per capire la verità sulla scomparsa della ragazza.



I magistrati romani titolari dell'inchiesta sul caso Orlandi hanno disposto poche settimane fa la ricognizione sui resti di De Pedis avvenuta il 14 maggio scorso. Visto il buono stato di conservazione, è stato possibile capire immediatamente che si trattava del boss della banda della Magliana, come poi è stato confermato anche dalle impronte digitali.