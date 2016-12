Lusi: "Non ci sarà un patteggiamento"

foto LaPresse

12:28

- "Non credo ci sarà un patteggiamento. Devo recuperare onorabilità e dignità rispetto alla mia famiglia ed al Paese, e non patteggerò assolutamente". Lo ha detto l'ex tesoriere della Margherita, Luigi Lusi. "Se mi vogliono mandare in carcere per non farmi parlare è una motivazione strana e un po' abnorme. Mi fido completamente della magistratura, e son sicuro che alla fine la verità verrà a galla", ha aggiunto.