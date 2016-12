foto LaPresse

01:05

- Un uomo è morto in uno scontro tra uno scooter ed un'auto nella zona di Isola Sacra a Fiumicino. A perdere la vita è stato il conducente dello scooter mentre è rimasto illeso l'uomo alla guida di una Ford. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Valderoa e via Serini. Sul posto, per gli accertamenti, diverse squadre dei vigili urbani di Fiumicino.