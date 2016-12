foto Ansa

11:04

- Un uomo di 50 anni ha aggredito a colpi di ascia alla testa la moglie di 42 anni, ricoverata all'Aurelia Hospital in gravi condizioni. E' accaduto a Roma. Poco dopo l'aggressore si è costituito ai carabinieri. Sul posto era intervenuta in un primo momento anche la polizia, allertata dai vicini. La vittima non è in pericolo di vita.