- Quaranta minuti di stop. La nuova linea della metro B1 di Roma non sembra essere nata sotto una buona stella. Dopo appena un giorno di vita, la tratta della metropolitana Bologna-Conca d'Oro inaugurata ieri mattina all’alba si è già fermata. Poco dopo mezzogiorno l’Agenzia per la mobilità ha informato i passeggeri che, “a causa di un”, la linea non era attiva. Secondo i primi accertamenti tecnici il blocco poteva essere stato causato da un malfunzionamento dello scambio che porta dalla stazione Bologna a quella di Annibaliano.

Poco dopo un altro annuncio: "Il disservizio è stato causato dal mancato presenziamento da parte dell'operatore comandato nella struttura apposita, che ha ritardato il normale procedere delle operazioni di scambio sulla linee - si legge in una nota dell’Atac - e permette ai treni, una volta arrivati alla stazione Bologna, di deviare sulla diramazione che li porta a Conca d'Oro”. Insomma, l’addetto allo scambio delle linee non sarebbe stato al suo posto.

L’Azienda dei trasporti della Capitale ha subito attivato un'indagine interna per accertare la responsabilità della vicenda e il tratto è stato riattivato poco prima delle 13. Ma la polemica era già scoppiata.

La nuova linea della metropolitana è stata inaugurata ieri mattina alle 5.30 dopo un iter lunghissimo, fatto di cantieri, stop e ritardi. Sette anni di lavori, per l’apertura, rimandata per mesi, di sole tre fermate della linea B1, costata alle tasche dei romani anche l’aumento del 50% dei biglietti del trasporto pubblico, salito da 1 a 1,50 euro. Una tratta di poco meno di 4 km, che di certo non è all'altezza degli standard europei: a Madrid in poco più di due anni ne sono stati costruiti 40 km.

Per il sindaco di Roma, Gianni Alemanno "è stato solo un disservizio temporaneo". Ma il guasto va a sommarsi ai tanti record negativi totalizzati dai mezzi pubblici romani. Per il segretario del Pd Roma, Marco Miccoli si è trattato di "un'altra figuraccia mondiale per Roma. È la conferma che Alemanno e la sua squadra sono la peggior amministrazione che la capitale abbia mai avuto. Roma non è più governata e non ha più un sindaco. Alemanno è capace solo di fare spot, ma non di amministrare".

Al coro di protesta si è aggiunto anche Nando Bonessio, presidente dei Verdi Lazio, che ironizza: "Dopo le alluvioni imprevedibili che allagano Roma, le inaugurazioni imprevedibili di centri commerciali che bloccano interi quartieri, l'imprevedibile neve, e tanti altri episodi, siamo giunti al trasporto pubblico, sui cui gravi tagli operati da governo e Regione, Alemanno non ha mai detto una parola". "Anche le infrastrutture nuove di zecca hanno vita breve - ha commentato su Twitter Vincenzo Maruccio, segretario regionale dell'Italia dei Valori - Non si ricordano pagliacciate del genere".