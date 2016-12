foto Ansa Correlati Il treno Italo "ingabbiato" a Roma 08:10 - Brutta sorpresa per i viaggiatori del treno veloce Italo in transito dal super terminal di Roma Ostiense: per poter salire a bordo devono superare, con un largo giro, un'inferriata che è stata piazzata proprio davanti ai binari. Un cancello che fino a dieci giorni fa non c'era e che ha spinto la Ntv ad accusare di boicottaggio la Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). La replica non si è però fatta attendere: "Era un lavoro già previsto". - Brutta sorpresa per i viaggiatori del treno veloce Italo in transito dal super terminal di Roma Ostiense: per poter salire a bordo devono superare, con un largo giro, un'inferriata che è stata piazzata proprio davanti ai binari. Un cancello che fino a dieci giorni fa non c'era e che ha spinto la Ntv ad accusare di boicottaggio la Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). La replica non si è però fatta attendere: "Era un lavoro già previsto".

Almeno 300 metri, tanto è largo il giro che i passeggeri devono compiere e tutti a piedi visto che tapis roulant sono rotti e non tutti gli ascensori funzionano. Il passaggio dal terminal super moderno messo a punto dalla Ntv fino agli Italo è alquanto desolante. Ma è soprattutto la cancellata a lasciare perplessi. L'inferriata, secondo il gruppo di Montezemolo, sarebbe uno sgarbo mascherato da motivi di sicurezza. La guerra dei super treni si combatte anche così.



"Dopo 40 anni di onorato lavoro non mi aspettavo di finire in gabbia - dice l'ad di Ntv Giuseppe Sciarrone, che ne ha 65, un passato in Fs ed è pure azionista -. Questa cosa qua si commenta da sola. Penalizza non solo il nostro servizio ma i cittadini". Contro l'imprevista barriera, la società si è rivolta all'Antitrust e all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.



La replica della Rfi

"Il 29 dicembre 2008 la proprietà del cosiddetto Air Terminal Ostiense e delle relative pertinenze è stata ceduta alla società Geal Srl - replica Rfi in una nota -. Nell'atto di compravendita (...) era previsto che l'acquirente dovesse realizzare, subito e a sue spese, una separazione fisica tra i beni ceduti e le aree inerenti l'attività ferroviaria". E ancora: "Ntv doveva sapere quali erano le regole". Insomma, Rfi si chiama fuori. Ma Ntv non ci sta: la recinzione è stata volontariamente costruita negli ultimi dieci giorni, nonostante gli accordi con Rfi. Accordi che però, secondo Rfi, non sono mai esistiti.



L'imbarazzo delle autorità

All'inaugurazione ad Ostiense imbarazzo delle autorità locali - il presidente della Provincia Nicola Zingaretti e gli assessori ai Trasporti di Comune e Regione - e "indignazione" del sottosegretario alle Infrastrutture Guido Improta. Indignazione e "imbarazzo per quello che ho visto oggi", dice sulla gabbia. "Registriamo da parte di attori che rappresentano l'amministrazione dello Stato - dice alludendo a Fs - una tendenza a 'lavorare contro'". E Improta scherza, ma non troppo, "sull'intervento del fabbro" per aprire davvero alla concorrenza.



Passa quasi in secondo piano che da oggi tre treni Ntv al giorno porteranno a Milano - e ritorno - partendo da Roma Ostiense (6 dal 26 agosto, 14 a fine anno). "Avviciniamo il treno a quadranti importanti di Roma oggi lontani sia dalla stazione Termini che da Tiburtina (l'hub romano di Ntv, ndr) - afferma Sciarrone -. Parliamo di mezzo milione di persone. Facciamo un servizio per i cittadini e alleggeriamo il traffico nelle zone centrali della capitale". Una riqualificazione della zona Ostiense, a sud, "che Fs aveva abbandonato da 20 anni", polemizza. Un milione e mezzo di investimento, compresi ufficio territoriale Ntv centro sud e Scuola di ospitalità. Ma quelle sbarre non le avevano messe in conto.