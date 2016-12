foto Twitter

15:58

- Alcune decine di manifestanti si sono radunate davanti al Pantheon a Roma, in occasione di un sit-in preavvisato e previsto dalle 17. I dimostranti, che aderiscono all'iniziativa promossa dal movimento di "Action" in difesa dei precari, hanno appeso striscioni e intonato slogan contro la crisi, a partire dal classico: "Noi la crisi non la paghiamo".