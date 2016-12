foto LaPresse

11:12

- E' stato arrestato per tentato omicidio il figlio di un ex esponente della banda della Magliana, l'organizzazione criminale che seminò sangue e terrore negli anni '70 e '80 nella capitale. In manette è finito Alessandro Toscano, figlio di Edoardo, detto "Operaietto", morto nel 1989. Toscano è stato arrestato a Roma dai carabinieri di Ostia con l'accusa di aver accoltellato un uomo in via di Macchia Saponara, ad Acilia.