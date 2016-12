Lusi, la Giunta del Senato decide per l'arresto

foto Ansa Correlati Si indaga su assegni in bianco 13:26 - La Giunta per le immunità del Senato ha votato a favore della richiesta di arresto del senatore Luigi Lusi, avanzata dalla procura di Roma. Lo ha comunicato il presidente della commissione Marco Follini, precisando che sono 13 i senatori che hanno votato per l'arresto dell'ex tesoriere della Margherita, 4 i contrari e 2 che non hanno partecipato. La decisione finale ora spetta all'aula di Palazzo Madama. - La Giunta per le immunità del Senato ha votato a favore della richiesta di arresto del senatore Luigi Lusi, avanzata dalla procura di Roma. Lo ha comunicato il presidente della commissione Marco Follini, precisando che sono 13 i senatori che hanno votato per l'arresto dell'ex tesoriere della Margherita, 4 i contrari e 2 che non hanno partecipato. La decisione finale ora spetta all'aula di Palazzo Madama.

La Giunta ha dunque bocciato la proposta del relatore Giuseppe Saro (Pdl) che invece proponeva di non concedere l'autorizzazione. "C'è stata una larga maggioranza per concedere l'autorizzazione, sarò io relatore in aula e porterò questa proposta", ha spiegato Follini.



"Non ho mai detto che nei confronti di Lusi c'era il 'fumus persecutionis', ha detto Saro, la mia relazione era basata sul fatto che ormai non c'è più pericolo di reiterazione del reato, di fuga e di inquinamento delle prove". Sul voto segreto in aula, il senatore del Pdl ha chiarito: "Non saremo noi a chiederlo, ma qualcuno che prenderà questa iniziativa ci sarà".



Lusi: "Mi aspettavo la decisione della Giunta"

"Era un esito atteso. Non mi aspettavo che la Giunta votasse contro l'arresto". Così Luigi Lusi commenta all'Ansa, la decisione della Giunta per le autorizzazioni del Senato, favorevole alla richiesta del suo arresto. Alla domanda se interverrà in aula, Lusi ha risposto: "Certo, se non intervenissi sarei un incosciente".