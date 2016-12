foto LaPresse 22:04 - Ore di paure per un 70enne romano, proprietario di un'autorimessa, che ieri mattina è stato sequestrato a Roma, ma poi è riuscito a liberarsi e a sfuggire ai suoi aguzzini. I carabinieri sono ora sulle tracce di una o più persone che hanno compiuto il fallito sequestro lampo. L'anziano ha approfittato di un momento di distrazione dei rapitori per allentare le corde che lo legavano e scappare da una finestra. - Ore di paure per un 70enne romano, proprietario di un'autorimessa, che ieri mattina è stato sequestrato a Roma, ma poi è riuscito a liberarsi e a sfuggire ai suoi aguzzini. I carabinieri sono ora sulle tracce di una o più persone che hanno compiuto il fallito sequestro lampo. L'anziano ha approfittato di un momento di distrazione dei rapitori per allentare le corde che lo legavano e scappare da una finestra.

Tutto è iniziato domenica mattina nella zona di Valle Aurelia, nel garage di cui la vittima è titolare. Un collaboratore del 70enne è stato tramortito con un colpo alla testa sferrato con il calcio di una pistola e quando si è ripreso non ha più trovato il principale, ma solo un biglietto dove si chiedevano 500mila euro di riscatto. I rapitori annunciavano che la famiglia sarebbe stata contattata per la consegna dei soldi.



La vittima, secondo il suo racconto, è stata imbavagliata e bendata da uno o due uomini con il volto coperto. Poi è stata fatta salire in macchina e portata in un casolare abbandonato in provincia di Latina. Dopo aver passato tutta la giornata recluso e legato a un letto, l'uomo nella notte, in un momento di distrazione dei rapitori, è riuscito a scappare dalla finestra e a raggiungere una vicina abitazione di campagna dalla quale ha potuto contattare i carabinieri. Secondo quanto ha riferito, sarebbe stato lui stesso a convincere i sequestratori ad allentare la corda che lo legava al letto. L'uomo ha quindi raggiunto la sua famiglia ed è in buone condizioni.



I parenti non avrebbe pagato nessun riscatto. I militari sono ora impegnati con diversi posti di blocco a Roma e in tutto il Lazio.