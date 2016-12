foto Ansa Correlati Roma, danni alla Fontana di Trevi 16:31 - Alcuni frammenti di cornicione si sono staccati dalla Fontana di Trevi a Roma. Il distacco ha interessato delle decorazioni poste nella parte sinistra del monumento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Sovrintendenza comunale per verificare il danno e mettere in sicurezza il monumento. Il frammento più grande che si è staccato sarebbe di otto centimetri per otto. - Alcuni frammenti di cornicione si sono staccati dalla Fontana di Trevi a Roma. Il distacco ha interessato delle decorazioni poste nella parte sinistra del monumento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Sovrintendenza comunale per verificare il danno e mettere in sicurezza il monumento. Il frammento più grande che si è staccato sarebbe di otto centimetri per otto.

"Nella serata di ieri si sono distaccati alcuni stucchi, in particolare delle foglie d'alloro di uno dei capitelli, della Fontana di Trevi nella parte di via dei Crociferi". Lo ha spiegato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Dino Gasperini.



"Ho dato mandato agli uffici della sovrintendenza capitolina - aggiunge - di intervenire immediatamente. I frammenti recuperati sono stati portati a Palazzo Braschi e l'area è stata messa subito in sicurezza. Questa mattina gli uffici di Roma Capitale sono intervenuti nuovamente per verificare la situazione attraverso l'utilizzo di un cestello elevatore e sono stati rimossi altri frammenti che non si erano ancora staccati dal monumento".



Gasperini ha annunciato che "le operazioni, con la fontana priva d'acqua, riprenderanno domattina. Ai lavori, anche in chiave previsionale, ho chiesto di dare naturalmente il carattere della somma urgenza e quindi di valutare non solo l'oggetto del distacco ma l'intero prospetto dell'opera. Vogliamo, dopo questa prima fase, - ha concluso - andare fino in fondo ed effettuare la realizzazione del restauro nel più breve tempo possibile".