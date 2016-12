foto LaPresse Correlati Veleni e misteri in Vaticano 16:28 - "Ettore Gotti Tedeschi non è a conoscenza dei conti Ior e dei suoi intestatari e come tale non è informato neppure di eventuali personaggi politici intestatari di conti allo Ior". Il suo legale, Fabio Palazzo, lo ha annunciato dicendo di non escludere che, nel suo memoriale, l'ex presidente dello Ior parli di incontri avuti con politici. Palazzo esclude invece che questi avesse elementi per associare i conti Ior a eventuali politici intestatari. - "Ettore Gotti Tedeschi non è a conoscenza dei conti Ior e dei suoi intestatari e come tale non è informato neppure di eventuali personaggi politici intestatari di conti allo Ior". Il suo legale, Fabio Palazzo, lo ha annunciato dicendo di non escludere che, nel suo memoriale, l'ex presidente dello Ior parli di incontri avuti con politici. Palazzo esclude invece che questi avesse elementi per associare i conti Ior a eventuali politici intestatari.

Quanto a possibili timori per la propria incolumità che hanno spinto Gotti Tedeschi a stendere un appunto supportato da documenti da destinare a persone di sua fiducia, qualora le circostanze a suo giudizio lo rendessero necessario, "non mi risulta - aggiunge il legale - che il mio assistito abbia ricevuto minacce specifiche, nel qual caso le avrebbe denunciate, né mi risulta che abbia delle scorte. Questo non vuol dire che in determinate circostanze e sotto la pressione di determinati eventi e suggestioni, possa seriamente aver nutrito dei timori".