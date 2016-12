Meteo: sole al Sud, nuvole al Nord

foto Meteo.it Correlati Le immagini dal satellite

L'indebolimento dell'alta pressione spingerà già nel fine settimana qualche nuvola e qualche temporale in più sulle regioni del Centronord, mentre al Sud resisterà il bel tempo accompagnato da temperature tipicamente estive. Quindi oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno Alpi, Prealpi, Emilia, Romagna, Appennino Ligure e Pianura Lombardo-Veneta.

Nelle regioni centrali alternanza di nubi e sole, con isolati acquazzoni pomeridiani sull’Appennino; in prevalenza sereno o poco nuvoloso invece al Sud e Isole maggiori. In serata forti rovesci o temporali tra Piemonte e Lombardia.



Temperature massime in lieve calo al Nordest, regioni centrali e Sardegna; in leggero aumento all’estremo Sud con punte fino a 32-33 gradi. Venti di Scirocco in attenuazione.