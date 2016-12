foto Ansa Correlati Omicidio via Poma, perizia "scagiona" Busco

17:39

- Non c'è alcuna prova che Raniero Busco avesse un movente per uccidere. Lo scrivono i giudici della I Corte d'Assise. Nelle motivazioni della sentenza, che ha scagionato l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, tra l'altro si accenna al ritrovamento di "tracce biologiche ed ematiche attribuibili a due diversi soggetti di sesso maschile che non possono identificarsi con Busco".