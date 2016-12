foto Ansa

12:38

- "Una città grande come Roma che si trova a un passo dal'emergenza è qualcosa che dispiace. E' una brutta vicenda". Così il commissario straordinario ai rifiuti per la Capitale, Goffredo Sottile, descrive la situazione. E auspica una soluzione per una scelta definitiva e condivisa del sito della nuova discarica: "Dobbiamo trovare modo di andare avanti", sottolinea.