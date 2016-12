Chiesti 12 anni e 8 mesi per Lande

Dodici anni e 8 mesi di reclusione e una multa di 24mila euro. E' quanto chiede il pubblico ministero Luca Tescaroli, per Gianfranco Lande, conosciuto come il "Madoff" dei Parioli, responsabile d'aver fatto una truffa valutata ad oltre 200 mln di euro, raccogliendo somme da parte di imprenditori, professionisti, personaggi dello spettacolo. L'accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata all'abusiva attività finanziaria.