foto Ansa

22:03

- La revisione del processo per concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di Bruno Contrada non ci sarà: lo ha deciso la Cassazione rigettando il ricorso della difesa. L'ex numero due del Sisde era stato condannato a 10 anni di reclusione per aver favorito Cosa Nostra. Contrada terminerà di espiare la pena tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre di quest'anno.