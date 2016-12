Bimba di tre anni cade dal balcone: è grave

foto Ansa 17:06 - Una bimba di tre anni è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo in via di Boccea a Roma. La piccola, italiana, è stata trasportata al Policlinico Gemelli. La madre si trova sotto shock. - Una bimba di tre anni è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo in via di Boccea a Roma. La piccola, italiana, è stata trasportata al Policlinico Gemelli. La madre si trova sotto shock.

La bimba era in casa con la madre quando, attorno alle 9.30 di questa mattina, è avvenuto l'incidente. La madre stava facendo le pulizie mentre la piccola si è arrampicata su una poltrona sotto una finestra e, affacciandosi, è caduta dal quarto piano, precipitando in cortile.



La bambina è ricoverata in prognosi riservata, con un gravissimo trauma cranico con emorragia. E' seguita dai medici del reparto di terapia intensiva pediatrica del Gemelli.