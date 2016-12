Meteo, torna il beltempo, nuvole solo al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La perturbazione che ha investito l'Italia si è allontanata e oggi lascerà dietro di sé le ultime nuvole solo al Sud. Con il rinforzo dell'alta pressione, secondo le previsioni di meteo.it, nei prossimi giorni avremo sole e caldo al Centrosud, mentre un po' di nuvole attraverseranno il Nord, con qualche temporale solo sulle Alpi. Al mattino ultime deboli piogge nella Puglia meridionale; dal pomeriggio bel tempo quasi ovunque.

In mattinata dunque nubi sparse anche nel resto del Sud e nelle Marche. Mentre, dal pomeriggio il sole risplenderà quasi ovunque, con ancora nuvolosità su Appennino meridionale, Puglia, Basilicata e alta Calabria.



Dopo una mattinata più fresca al Centronord, le temperature del pomeriggio sono in rialzo in queste regioni, in calo invece al Sud.



Moderato maestrale su Sicilia e Sardegna, con mari mossi.



Tempo buono oggi sull'Emilia con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che raggiungeranno i 28 °C.