Si rompe un finestrino, paura sul Frecciarossa

foto Ansa

22:10

- Attimi di paura su un treno Frecciarossa partito da Roma e diretto a Torino: un finestrino si è frantumato mentre il convoglio era in corsa. L'incidente, avvenuto questa mattina nei pressi di a Bassano, a nord della capitale, non ha provocato feriti. Secondo quanto riferito, prima è caduto il vetro esterno della carrozza 11 e poi quello interno è andato in pezzi dentro lo scompartimento. Non è esclusa l'ipotesi di un atto vandalico.