16:52

- Tramontata l'ipotesi di Corcolle ora tocca a Riano. Il sito individuato dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti di Roma, Goffredo Sottile, per sostituire la maxi discarica di Roma Malagrotta, infatti è Pian dell'Olmo. Oggi gli abitanti della cittadina laziale si erano incatenati per protestare contro la costruzione. Secondo il sindaco infatti la struttura si troverebbe "a pochi metri da una scuola" ed è quindi "a rischio".