Rifiuti Roma, la discarica sarà a Pian dell'Olmo E un intero paese scende in strada

- E' Pian Dell'Olmo il sito prescelto per ospitare la discarica temporanea che sostituirà Malagrotta. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti di Roma Goffredo Sottile, che ha commentato: "Si tratta di una scelta, non dico obbligata, ma che reputo giusta. Io non mi devo vergognare di nulla". Il vicesindaco di Riano annuncia proteste eclatanti che vengono subito messe in atto. Il sindaco: "Pronti a bloccare il Parlamento".

Bloccata la Tiberina

Non si è fatta attendere la mobilitazione degli abitanti di Riano. "La protesta è già in atto. Abbiamo bloccato la Tiberina al km 7,5 all'altezza di Pian dell'Olmo. Siamo circa 500 persone persone al momento. I cittadini che erano in presidio da ieri sera, alla notizia della scelta di fare una discarica a Pian dell'Olmo, si sono riversati in strada e l'hanno bloccata" ha detto il vicesindaco del comune laziale, Italo Arcuri.



"Pronti a bloccare il Parlamento"

Ancora più duro il sindaco di Riano, Marinella Ricceri: "Giovedì ci vediamo tutti a Montecitorio. Se serve siamo pronti anche a bloccare i lavori di questo Parlamento". Tra gli applausi e le lacrime di alcune manifestanti, il sindaco parla di "una grossa sconfitta" e annuncia che all'appuntamento si riuniranno anche i 17 sindaci del distretto.



La decisione di scegliere come sito temporaneo Pian dell'Olmo è emersa durante il vertice al ministero dell'Ambiente a cui hanno preso parte, oltre al commissario Sottile, il ministro Clini, il governatore del Lazio, Renata Polverini, il presidente della provincia di Roma Zingaretti e il sindaco Alemanno.



Il prefetto Sottile, a margine della conferenza stampa, dopo esser stato interrotto da un piccolo gruppo di contestatori, a chi gli domandava se fossero pronti a mandare l'esercito a Pian dell'Olmo per fermare le proteste ha risposto: "Adesso vediamo", aggiungendo che "la nuova discarica comincerà ad operare subito".



Incatenati per protesta

Alcuni abitanti di Riano si erano incatenati per protestare contro la discarica di Pian dell'Olmo, dove nascerà il nuovo sito destinato a servire Roma. "Se si sceglierà Pian dell'Olmo - aveva detto il vicesindaco di Riano, Italo Arcuri - chiedo le dimissioni del ministro della Sanità visto che a 500 metri c'è una scuola.



"Sarebbe una scelta sbagliata e pericolosa per la salute pubblica e noi - aveva aggiunto Arcuri - ci opporremo con tutte le nostre forze". La protesta dell'amministrazione e dei cittadini di Riano si è poi spostata al ministero dell'Ambiente, dove è previsto il vertice sulla nuova discarica.