Emanuela Orlandi, spunta la pista di Boston

foto LaPresse Correlati Orlandi, protesta durante l'Angelus

Orlandi, Vergari: "Sono tranquillo" 09:15 - E se la scomparsa di Emanuela Orlandi fosse legata allo scandalo dei preti pedofili di Boston? L'agghiacciante ipotesi emerge soltanto oggi, a 29 anni dalla scomparsa della ragazzina e a dieci anni dalla bufera intorno all'arcivescovo Bernard Francis Law. A certificare il legame un timbro e un fermo posta, localizzati entrambi in Kenmore Station, centro di Boston. - E se la scomparsa di Emanuela Orlandi fosse legata allo scandalo dei preti pedofili di Boston? L'agghiacciante ipotesi emerge soltanto oggi, a 29 anni dalla scomparsa della ragazzina e a dieci anni dalla bufera intorno all'arcivescovo Bernard Francis Law. A certificare il legame un timbro e un fermo posta, localizzati entrambi in Kenmore Station, centro di Boston.

Una brutta storia, nella quale viene coinvolta anche Mirella Gregori, l'altra ragazzina, anche lei quindicenne, scomparsa a Roma poche settimane prima di Emanuela. Della Orlandi si persero le tracce il 22 giugno 1983, di Mirella il 7 maggio dello stesso anno. Ed entrambi i casi potrebbero avere un filo rosso che li lega a Boston.



Un timbro e un fermo posta portano negli States

Ma torniamo ai due elementi certi, quel timbro e quel fermo posta che potrebbero dare una svolta alle indagini. Il "Corriere della Sera" sottolinea che il primo, il timbro, risale alle prime rivendicazioni del caso Orlandi-Gregori, il secondo, il fermo posta, fu usato dall'associazione pedofili Nambla, la North American man boy lover association, ed è venuto alla luce 19 anni dopo.



Entra in scena l'Amerikano

Ecco come si spiegherebbe il collegamento. Nel luglio 1983 Papa Giovanni Paolo II è appena rientrato dai viaggi in Polonia, e il 3 luglio, durante la preghiera dell'Angelus, dice: "Sono vicino alla famiglia Orlandi". Il 5 luglio arriva al Papa la prima telefonata del personaggio diventato poi noto come l' "Amerikano". La richiesta è secca: libereremo la ragazza in cambio del rilascio di Ali Agca. Le telefonate si susseguono per tutto il mese, poi all'improvviso il silenzio. Ad agosto entra in campo un altro soggetto, il Fronte Turkesh: ma i messaggi, come scopre successivamente l'ex giudice Ferdinando Imposimato, sono solo depistaggi della Stasi e del Kgb per tenere sotto scacco l'odiato pontefice anticomunista.



Il 4 settembre, ecco di nuovo l'Amerikano: è sua una busta trovata in un furgone Rai in cui ci sono un messaggio a penna e uno spartito appartenente a Emanuela. Poco dopo, il 12 settembre, al bar di papà e mamma di Mirella Gregori arriva una telefonata, in cui un anonimo elenca i vestiti della ragazza e la marca della biancheria intima. Infine, il 23 settembre, a Richard Roth, corrispondente da Roma della Cbs, arriva una lettera che preannuncia qualcosa di molto importante. E qui gli inquirenti concordano: siamo di fronte ai veri rapitori di Emanuela, o comunque a quelli che l'hanno tenuta prigioniera. Ed eccolo, il legame con Boston. Perché su quella busta c'è il timbro di Kenmore. Nella lettera si allude alla "imminente uccisione dell'ostaggio". Inoltre, una perizia grafologica accerta che il messaggio del 4 settembre, quello del furgone Rai, e questo, hanno dietro la stessa mano. Le ipotesi: l'Amerikano si è spostato sulla East Coast, oppure ha trasmesso i suoi scritti a qualcuno.



I legami con lo scandalo pedofili di Boston

All'epoca quella pista non fu approfondita. Ma adesso si intreccia a un nuovo elemento. Nel gennaio 2002 a Boston scoppia lo scandalo pedofilia: il cardinale Law è accusato di aver coperto sacerdoti pedofili, si apre il processo, Law si scusa e durante l'interrogatorio gli viene chiesto se è vero che "32 uomini e due ragazzi hanno formato il gruppo Nambla (l'associazione pedofili). Per contattarlo si può scrivere presso il Fag Rag, Box 331, Kenmore Station, Boston". Lui, il cardinale, lo ammette: sì, è tutto vero. Fag Rag significa "giornalaccio omosessuale", che, come scrive il "Corriere", faceva proseliti per conto del sodalizio pedofili. E lo faceva proprio dalla stazione da cui partì la lettera su Emanuela. E' in quella stazione la chiave del mistero di Emanuela Orlandi?