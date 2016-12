foto LaPresse Correlati Dossier 14:35 - Il corvo vola ancora in Vaticano. Nuovi documenti, tre, per la precisione, dimostrano che il maggiordomo del Papa accusato di essere il postino delle missive fuoriuscite in passato dalla Santa Sede, è solo un "capro espiatorio". "La verità - denuncia un anonimo - va ricercata nel potere centrale". Nell'archivio privato di mons. Georg Gaenswein segretario particolare del Santo Padre. - Il corvo vola ancora in Vaticano. Nuovi documenti, tre, per la precisione, dimostrano che il maggiordomo del Papa accusato di essere il postino delle missive fuoriuscite in passato dalla Santa Sede, è solo un "capro espiatorio". "La verità - denuncia un anonimo - va ricercata nel potere centrale". Nell'archivio privato di mons. Georg Gaenswein segretario particolare del Santo Padre.

L'anonimo, a Repubblica, afferma che proprio da quell'archivio fuoriescono di continuo innumerevoli documenti riservati a favore del Segretario di Stato Cardinale Tarcisio Bertone".



Un'accusa forte, che la fonte fa propria, al segretario particolare di Benedetto XVI, uomo in cui il Papa ripone invece la massima fiducia, e che da molti anni rappresenta la persona cui affidarsi per le questioni non solo di carattere personale, ma anche spirituali e politiche.



Negli ultimi anni, infatti, monsignor Gaenswein ha accresciuto notevolmente la sua influenza all'interno dell'Appartamento, maturando un ruolo di certo del tutto informale, eppure tangibile e chiaro a tutti, di consigliere di Joseph Ratzinger, del quale è anche connazionale.



Aggiunge il corvo nella sua missiva preliminare alle tre carte: "Non sempre le cose vanno per il verso giusto e tra Mons. Georg ed il Cardinale ci sono passaggi incontrollati di documenti ed atti riservatissimi". Come a dire: i documenti e gli atti interni che transitano dall'Appartamento papale all'ufficio del Segretario di Stato, e viceversa, talvolta prendono anche altre strade. E il loro controllo si perde.



Il corvo, prosegue ancora Repubblica, presenta così "tre delle centinaia di documenti in nostro possesso". La prima è una "lettera riservatissima" indirizzata a Bertone dal cardinale prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, e che riguarda quella che bolla come "la vergognosa vicenda dei neocatecumenali, sulla quale vi è un lungo appunto scritto a mano dallo stesso Benedetto XVI".



Le altre sono due lettere con la firma, in apparenza, di monsignor Gaenswein. E che riguardano, vi si dice, "alcune incresciose, nonché vergognose vicende all'interno del Vaticano". I due scritti portano in alto lo stemma della Santa Sede con l'intestazione "Città del Vaticano". E in calce la firma estesa, a mano, di "don Georg Gaenswein". Sotto, la dicitura stampata "Segretario Particolare di Sua Santità Benedetto XVI". Una delle due è datata 19 febbraio 2009. Il testo delle lettere è stato omesso.



Spiega il corvo: "Non pubblichiamo in modo integrale per non offendere la Persona del Santo Padre, già molto provata dai suoi inetti collaboratori". E avverte: "Per correttezza ci riserviamo di pubblicare i testi integrali nel caso ci si ostini a nascondere la verità dei fatti". Conclude poi: "Cacciate dal Vaticano i veri responsabili di questo scandalo: Mons. Gaenswein ed il Card. Bertone". Accuse durissime, non provate, e qui non circostanziate.