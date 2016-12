Nanni Moretti investito a Roma sulla sua Vespa

foto LaPresse 00:27 - Il regista Nanni Moretti è stato investito a Roma da un'auto mentre era in sella alla sua Vespa blu. E' accaduto nel quartiere di Monteverde. Il regista è stato soccorso e trasportato ll'ospedale San Camillo. Ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. A bordo dell'auto, una Fiat 600, che lo ha investito, un italiano che si è fermato per soccorrere il regista. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. - Il regista Nanni Moretti è stato investito a Roma da un'auto mentre era in sella alla sua Vespa blu. E' accaduto nel quartiere di Monteverde. Il regista è stato soccorso e trasportato ll'ospedale San Camillo. Ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. A bordo dell'auto, una Fiat 600, che lo ha investito, un italiano che si è fermato per soccorrere il regista. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani.

L'incidente è accaduto in un incrocio, davanti ad un ristorante. La sorpresa per i presenti deve essere stata tanta quando si sono accorti che il ferito era il celebre regista, alla guida della propria Vespa come nel film "Caro Diario". Moretti è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti ma gli è stato assegnato il codice verde, che corrisponde a ferite molto lievi. Poco dopo è stato dimesso.