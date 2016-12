foto Getty

20:40

- Una donna di 23 anni, romena, è stata sgozzata con un coltello dall'ex e suo connazionale dopo averla seguita per tutto il giorno. E' successo a Tivoli, alle porte di Roma, in auto sotto gli occhi del figlioletto della donna di due anni. Accecato dalla gelosia l'uomo ha anche accoltellato gravemente l'ex della ragazza all'addome e alla gola, poi avrebbe tentato di suicidarsi. Ora è piantonato all'ospedale dove è ricoverato in gravi condizioni.