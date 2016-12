Caso Lusi, il Riesame: "Spariti altri 50 milioni"

foto LaPresse Correlati Lusi, confermatio l'arresto 18:34 - "Mancano all'appello altri 50 milioni di euro di cui non si conosce la destinazione finale". Lo afferma il tribunale del Riesame nel provvedimento con cui ha confermato gli arresti domiciliari per Giovanna Petricone, moglie dell'ex tesoriere Dl, Luigi Luisi. "La depredazione non era di soli 12 milioni di euro ma di circa 23, anche se mancano all'appello altri 50 milioni di cui non si conosce la destinazione finale", prosegue il Riesame. - "Mancano all'appello altri 50 milioni di euro di cui non si conosce la destinazione finale". Lo afferma il tribunale del Riesame nel provvedimento con cui ha confermato gli arresti domiciliari per Giovanna Petricone, moglie dell'ex tesoriere Dl, Luigi Luisi. "La depredazione non era di soli 12 milioni di euro ma di circa 23, anche se mancano all'appello altri 50 milioni di cui non si conosce la destinazione finale", prosegue il Riesame.

Nelle motivazioni con cui il Tribuinale del Riesame conferma i domiciliari per Giovanna Petricone sono elencate anche una serie di spese "a dir poco insensate" messe in atto da Lusi. In particolare si citano cene o pranzi da 2mila euro che avevano "cadenze mensili e talvolta quindicinali". Lusi, inoltre, ha speso circa 80mila euro per una vacanza (dal 22 al 28 aprile 2011) presso un resort alle Bahamas e 2.600 euro per una sola notte al Ritz Carlton di Londra il 29 marzo 2011.



Tra le cene i giudici citano quella al ristorante Mauro del 13 ottobre del 2006 e quella al ristorante La Rosetta del 9 novembre dello stesso anno. Nel provvedimento, inoltre, il Riesame afferma che "non risulta inizialmente che Lusi mirasse al totale svuotamento delle casse del partito, la cui cifra complessiva era ingentissima: circa 88 milioni di euro, di cui 80 quale rimborso elettorale ed i rimanenti 8 quali contribuiti degli iscritti in altre voci".



Per i magistrati di Roma, l'ex tesoriere puntava, in primo luogo, a una "predazione di minore entità, più facile da attuare senza essere scoperto, e solo successivamente, una volta sperimentata la 'tenuta' del sistema predatorio, potrebbe ave deciso di andare ancora avanti nell'attività delittuosa".



Un meccanismo per il quale Lusi poteva contare su "un gruppo permanente di sodali che per ben quattro anni gli garantisse una costante disponibilità a violare le leggi" secondo un "programma d'azione tutto da definire, essendo chiaro soltanto che l'arricchimento di Lusi avrebbe comportato una parallela garanzia per il futuro di tutti i componenti dell'associazione".



Incauta fiducia da Rutelli, Bocci e Bianco

"Luigi Lusi si è trovato a poter maneggiare indisturbato una ingentissima quantità di denaro, posto che il Rutelli, il Bocci ed il Bianco (cioè coloro che, per un verso o per l'altro, avrebbero avuto titolo ed esercitare un qualche controllo su di lui) avevano riposto in lui massima fiducia, così come l'avevano (incautamente) riposta anche nei due commercialisti amici del Lusi". Lo affermano i giudici del Riesame di Roma. "Ogni decisione sul da farsi (e dunque sul quando terminare l'azione di dissanguamento) è stata dunque rimessa all'esame del diverso atteggiarsi della congiuntura politica", si legge nelle motivazioni del provvedimento con cui hanno respinto l'istanza di remissione in libertà di Giovanna Petricone, moglie dell'ex tesoriere della Margherita.