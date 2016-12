Anziana uccisa in casa, arrestato un romeno

foto Ansa 16:04 - I carabinieri di Frascati hanno arrestato un romeno di 37 anni con l'accusa di aver ucciso, lo scorso 27 aprile, una anziana. Il delitto è avvenuto all'interno dell'appartamento che la vittima occupava da sola. Secondo gli investigatori l'omicidio è avvenuto durante un tentativo di rapina. A incastrare il fermato sarebbero stati alcuni indizi ritrovati sul luogo del delitto. - I carabinieri di Frascati hanno arrestato un romeno di 37 anni con l'accusa di aver ucciso, lo scorso 27 aprile, una anziana. Il delitto è avvenuto all'interno dell'appartamento che la vittima occupava da sola. Secondo gli investigatori l'omicidio è avvenuto durante un tentativo di rapina. A incastrare il fermato sarebbero stati alcuni indizi ritrovati sul luogo del delitto.

L'uomo, un incensurato senza fissa dimora, abitava in una baracca a un paio di chilometri dalla casa dell'anziana rapinata, una donna di 81 anni che viveva da sola ed era un'ex funzionaria del ministero delle Finanze. A fornire indizi decisivi sono stati gli stessi vicini di casa della donna, che hanno fornito l'identikit dell'uomo, uno in particolare era rimasto impressionato dagli occhi chiari del romeno.



All'interno della villa dell'anziana sono state trovate anche le impronte dell'uomo e la spranga di ferro con cui il rapinatore, nella tarda mattinata del 27 aprile scorso, avrebbe colpito la vittima alla testa prima di chiuderla a chiave in camera. I carabinieri stanno indagando per accertare eventuali complici della rapina. La donna, infatti, aveva già subito una rapina qualche mese prima da due persone.