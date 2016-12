Il Papa: "Sulla Santa Sede solo illazioni"

foto Ansa Correlati IL DOSSIER 13:47 - "Si sono moltiplicate illazioni amplificate da alcuni mezzi di comunicazione del tutto gratuite e che sono andate ben oltre i fatti, offrendo un'immagine della Santa Sede che non risponde alla realtà". Interviene così papa Benedetto XVI sulle indagini sulla fuga di documenti riservati dal Vaticano. E assicura: "Voglio rinnovare la mia fiducia e il mio incoraggiamento ai miei collaboratori e a quelli che mi aiutano nell'adempimento del mio ministero". - "Si sono moltiplicate illazioni amplificate da alcuni mezzi di comunicazione del tutto gratuite e che sono andate ben oltre i fatti, offrendo un'immagine della Santa Sede che non risponde alla realtà". Interviene così papa Benedetto XVI sulle indagini sulla fuga di documenti riservati dal Vaticano. E assicura: "Voglio rinnovare la mia fiducia e il mio incoraggiamento ai miei collaboratori e a quelli che mi aiutano nell'adempimento del mio ministero".

"Nonostante le nostre infedeltà e i nostri rinnegamenti abbiamo la certezza che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili". Le parole del Pontefice assumono un particolare significato alla luce delle vicende che hanno coinvolto il Vaticano in questi giorni.



"Di fronte ai contrasti nelle relazioni umane e spesso anche famigliari - ha continuato citando il testo di San Paolo - siamo portati a non perseverare nell'amore gratuito che costa sacrificio, invece Dio non si stanca di avere pazienza con noi e ci precede ci viene incontro per primo, e il suo amore non fa calcoli e non ha misura".



Cardinale Ravasi: "La Chiesa è una realtà terrena, e nella terra a volte ci si infanga"

"La Chiesa non decolla dal mondo verso cieli mitici e mistici. E' una realtà che è impiantata nel terreno e qualche volta il terreno ha anche fango, impolvera le vesti": è quanto afferma il cardinale Gianfranco Ravasi, interpellato sulle ultime vicende vaticane a margine di un appuntamento del VII Incontro mondiale delle famiglie. Per Ravasi, serve "un po' di realismo col quale dobbiamo giudicare anche la Chiesa. La Chiesa è soprattutto e prima di tutto di Dio ma anche degli uomini".