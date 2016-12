VatiLeaks, mons. Becciu contro il libro di Nuzzi

Ma monsignor Becciu, nell’intervista, non è tenero nemmeno con la stampa, italiana, soprattutto, che sta seguendo la vicenda di VatiLeaks. “Penso che in questi giorni, da parte dei giornalisti, insieme al dovere di dare conto di quanto sta avvenendo, ci dovrebbe essere anche un sussulto etico, cioè il coraggio di una presa di distanza netta dall'iniziativa di un loro collega che non esito a definire criminosa”, dice monsignor Becciu.

Quanto al Papa e ai sentimenti che animano in questi giorni il Santo Padre, il sostituto della Segreteria rivela: “Benedetto XVI è addolorato, perché, stando a quanto sinora si e' potuto appurare, qualcuno a lui vicino sembra responsabile di comportamenti ingiustificabili sotto ogni profilo”. E se, aggiunge Becciu, “prevale nel Papa la pietà per la persona coinvolta, resta il fatto che l’atto da lui subito è brutale".

Benedetto XVI”, spiega ancora Becciu, “ha visto pubblicate carte rubate dalla sua casa, carte che non sono semplice corrispondenza privata, bensì informazioni, riflessioni, manifestazioni di coscienza, anche sfoghi che ha ricevuto unicamente in ragione del proprio ministero. Per questo il Pontefice è particolarmente addolorato, anche per la violenza subita dagli autori delle lettere o degli scritti a lui indirizzati”.