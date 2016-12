foto Ansa

14:55

- Le due vicende che dominano in questi giorni le cronache vaticane, quella dell'arresto del maggiordomo del Papa Paolo Gabriele e quella di Ettore Gotti Tedeschi sfiduciato dal board dello Ior, "vanno tenute distinte". "Non bisogna confondere le due piste" secondo il portavoce della Santa Sede Federico Lombardi, il quale ha precisato che la confusione è nata perché i due eventi si sono verificati "in tempi molto vicini".