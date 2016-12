Situazione meteo ancora instabile

foto Meteo.it 09:44 - Questo inizio di settimana vedrà ancora il passaggio di aria instabile sull'Italia con lo sviluppo di temporali, più frequenti durante le ore pomeridiane e serali, soprattutto attorno ai rilievi e nelle vicine zone di pianura. Oggi nuvole al mattino al Nordest e al Centro, con isolate piogge in Emilia, Toscana e Lazio; ampie schiarite nel resto d'Italia. - Questo inizio di settimana vedrà ancora il passaggio di aria instabile sull'Italia con lo sviluppo di temporali, più frequenti durante le ore pomeridiane e serali, soprattutto attorno ai rilievi e nelle vicine zone di pianura. Oggi nuvole al mattino al Nordest e al Centro, con isolate piogge in Emilia, Toscana e Lazio; ampie schiarite nel resto d'Italia.

Nel pomeriggio sviluppo di temporali su Alpi orientali, rilievi piemontesi, entroterra ligure, lungo la dorsale appenninica e rilievi sardi, ma con locali sconfinamenti su alta pianura fra Veneto e Friuli, Levante Ligure, Toscana, coste della Campania e della Calabria. Le schiarite si manterranno ampie in gran parte della pianura padana, in Puglia e Sicilia. Temperature sostanzialmente invariate, in gran parte nella norma. In Emilia un po' di nuvole e possibili piogge isolate al mattino, poi prevalenza di bel tempo in pianura, possibili rovesci nel settore appenninico.