"Una situazione che colpisce e addolora, ma "il male esiste nel cuore degli uomini". Così il cardinal Angelo Bagnasco interviene sullo scandalo che sta attraversando il Vaticano. "Dobbiamo avere fiducia mentre nelle debite forme e sedi si fa chiarezza", ha aggiunto il presidente della Cei da Genova. "La fiducia e la presenza del Signore non viene mai meno. Non viene mai meno la sua fedeltà alla Santa Chiesa, all'uomo", ha concluso.

Il Papa: serpeggia un senso di diffidenza e sospetto

"Con il progresso della scienza e della tecnica siamo arrivati al potere di dominare forze della natura, di manipolare gli elementi, di fabbricare esseri viventi, giungendo quasi fino allo stesso essere umano. In questa situazione, pregare Dio sembra qualcosa di sorpassato, di inutile, perché noi stessi possiamo costruire e realizzare tutto ciò che vogliamo. Ma non ci accorgiamo che stiamo rivivendo la stessa esperienza di Babele".



Lo ha detto papa Benedetto XVI, nell'omelia durante la celebrazione della messa nella Basilica di San Pietro in occasione della Pentecoste, riferendosi all'antica storia della costruzione della Torre di babele, durante la quale "mentre gli uomini stavano lavorando insieme per costruire la torre, improvvisamente si resero conto che stavano costruendo l'uno contro l'altro".



"Tra gli uomini - chiede il Santo Padre - non sembra forse serpeggiare un senso di diffidenza, di sospetto, di timore reciproco, fino a diventare perfino pericolosi l'uno per l'altro?". La risposta, per Benedetto XVI, si trova della Sacra Scrittura. "L'unità - afferma - può esserci solo con il dono dello Spirito di Dio, il quale ci darà un cuore nuovo e una lingua nuova, una capacità nuova di comunicare".