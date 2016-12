foto LaPresse Correlati Dossier 11:02 - Spunta anche una donna tra i "corvi" del Vaticano. Una laica che lavora nel Palazzo apostolico e che, facendo emergere carte interne alla Santa Sede ha cercato di inchiodare alcuni cardinali. È un dettaglio nuovo che emerge nella vicenda dei Vaticanleaks, la fuga di documenti segreti vaticani. E che rivela che la battaglia feroce tra fazioni diverse dentro le Sacre Mura è tuttora in pieno svolgimento. - Spunta anche una donna tra i "corvi" del Vaticano. Una laica che lavora nel Palazzo apostolico e che, facendo emergere carte interne alla Santa Sede ha cercato di inchiodare alcuni cardinali. È un dettaglio nuovo che emerge nella vicenda dei Vaticanleaks, la fuga di documenti segreti vaticani. E che rivela che la battaglia feroce tra fazioni diverse dentro le Sacre Mura è tuttora in pieno svolgimento.

Come riporta Repubblica, l'inchiesta predisposta dalla Commissione cardinalizia e dalla Gendarmeria prosegue, ma i "corvi" sono più d'uno e diversi. La donna è una signora giovane, sposata, che ha anche un altro lavoro fuori dalla Santa Sede. Non teme un'incriminazione, anche se venisse individuata, perché è cittadina italiana. "Vuole fare uscire - spiega chi la conosce - il marcio che c'è dentro. E questo alla fine farà bene alla Chiesa, e rafforzerà infine il Papa, che ha bisogno di essere sostenuto".



La moglie difende il "corvo" del Vaticano

Per tutti noi di famiglia, ma anche per i tanti amici che conoscono Paolo da anni, è stato un duro colpo, inaspettato, inspiegabile, violento. Ma confidiamo nella magistratura. E siamo certi che sarà tutto chiarito. In queste ore tremende ci stanno aiutando le preghiere e il calore di tutti quanti ci sono vicini".



A dirlo, sempre intervistata da Repubblica, è Manuela Citti, moglie di Paolo Gabriele, il maggiordomo di papa Benedetto XVI, arrestato perché accusato di aver sottratto documenti vaticani riservati. La donna afferma di non poter commentare l'inchiesta giudiziaria "per il rispetto della magistratura", ma dice di aspettare "con fiducia la conclusione di questa vicenda, aiutandoci sempre con la preghiera" perché, spiega, "conoscono molto bene mio marito, conosco la sua lealtà di padre di famiglia e con quanta dedizione svolge il suo compito".



Cardinal Bagnasco: situazione che ci addolora

"Una situazione che colpisce e addolora, ma "il male esiste nel cuore degli uomini". Così il cardinal Angelo Bagnasco interviene sullo scandalo che sta attraversando il Vaticano. "Dobbiamo avere fiducia mentre nelle debite forme e sedi si fa chiarezza", ha aggiunto il presidente della Cei da Genova. "La fiducia e la presenza del Signore non viene mai meno. Non viene mai meno la sua fedeltà alla Santa Chiesa, all'uomo", ha concluso.